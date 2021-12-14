IvanovIvan » 14 дек 2021, 15:03

StefStep писал(а): Я потерял наушники, в очередной раз! Думаю, что это уже что то свыше мне говорит, чтобы я купил проводные наушники. Как по старинке, повесил на шею, прищепкой к воротнику придавил и отлично. Отзовитесь пользователи обычных, классических наушников, сейчас остались еще хорошие модели, надежные, не особо дорогие, но с нормальным звуком?

Мы нашли друг друга, я уже давно доказываю друзьям, что эра беспроводных наушников еще не закончилась.

Если у тебя стандартные требования к характеристикам, то буду советовать только на личном опыте наушники Xiaomi Piston Fresh Bloom Matte https://allo.ua/ru/naushniki/proizvoditel-xiaomi/ . От ксяоми, конечно, масса вариантов, может тебе что другое подойдет, цена в диапазоне 300 грн на проводные варианты. Я своими пользуюсь год, звучание чистое, есть удобная пуска и паузы. А знаешь что порадовало больше всего, это классный микрофон, с кем не разговариваю, никто не и не понимает, что я в наушниках