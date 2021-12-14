Проводные наушники, вакуумные

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Проводные наушники, вакуумные

Новое сообщение StefStep » 14 дек 2021, 13:59

Я потерял наушники, в очередной раз! Думаю, что это уже что то свыше мне говорит, чтобы я купил проводные наушники. Как по старинке, повесил на шею, прищепкой к воротнику придавил и отлично. Отзовитесь пользователи обычных, классических наушников, сейчас остались еще хорошие модели, надежные, не особо дорогие, но с нормальным звуком?


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Re: Проводные наушники, вакуумные

Новое сообщение DanilOleg » 14 дек 2021, 14:48

Пользуюсь наушниками с магазина трешка, не знаю, есть ли у тебя в городе, купил 4 пары, по 50 или 70 грн,точно не помню, раскидал по сумкам, так хоть не жаль, если сломаются, но пока, тьху тьху, уже пол года работают отменно. Марку не могу тебе написать, что то на китайском было написано, коробок выбросил
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Re: Проводные наушники, вакуумные

Новое сообщение StefStep » 14 дек 2021, 14:49

Не, я хочу взять что то 200-300 грн, ты извини, но как ты слушаешь музыку в наушниках с Китая? Там же можно уши выбросить после них, все рыпит, звук вообще отвратительный. Конечно, это лично мое мнение, ты не обижайся,но лучше купить одну пару, подороже
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Re: Проводные наушники, вакуумные

Новое сообщение IvanovIvan » 14 дек 2021, 15:03

StefStep писал(а):Я потерял наушники, в очередной раз! Думаю, что это уже что то свыше мне говорит, чтобы я купил проводные наушники. Как по старинке, повесил на шею, прищепкой к воротнику придавил и отлично. Отзовитесь пользователи обычных, классических наушников, сейчас остались еще хорошие модели, надежные, не особо дорогие, но с нормальным звуком?

Мы нашли друг друга, я уже давно доказываю друзьям, что эра беспроводных наушников еще не закончилась.

Если у тебя стандартные требования к характеристикам, то буду советовать только на личном опыте наушники Xiaomi Piston Fresh Bloom Matte https://allo.ua/ru/naushniki/proizvoditel-xiaomi/. От ксяоми, конечно, масса вариантов, может тебе что другое подойдет, цена в диапазоне 300 грн на проводные варианты. Я своими пользуюсь год, звучание чистое, есть удобная пуска и паузы. А знаешь что порадовало больше всего, это классный микрофон, с кем не разговариваю, никто не и не понимает, что я в наушниках

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