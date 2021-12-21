Стоит ли iphone xr coral своих денег?
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Стоит ли iphone xr coral своих денег?
Ребята, я вот думал покупать хороший телефон, я вот прям флагманы не хочу покупать, но требую того, что мне должен попасться нормальный телефон за пятнадцать тысяч, стоит ли iphone xr coral своих денег?
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Стоит ли iphone xr coral своих денег?
Конечно стоит! Я вот лично купил бы лучше именно этот смартфон, а не какой то Сяоми, потому что то андроид и он будет постоянно глючить и вести себя плохо, к тому же он толком не обновляеться и нету перспективы.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Стоит ли iphone xr coral своих денег?
Ну да, с таким бюджетом как у меня, есть выбор, купить себе хороший телефон от Эпл либо взять нормальную модель от Андроид, многие даже выступали за андроид, если говорить про местные магазины.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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