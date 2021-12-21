EugeneS » 21 дек 2021, 13:55

Конечно стоит! Я вот лично купил бы лучше именно этот смартфон, а не какой то Сяоми, потому что то андроид и он будет постоянно глючить и вести себя плохо, к тому же он толком не обновляеться и нету перспективы.