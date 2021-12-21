Ремонт оборудования
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Ремонт оборудования
Не можем собственными силами отремонтировать сетевое оборудование. Где посоветуете заказать услуги у сторонней организации?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Ремонт оборудования
По своему личному опыту могу сказать что ремонт сетевого оборудования лучше выполнить с помощью профессионалов.
Процедура не всегда может быть под силу сотрудникам вашей компании, поэтому лучше перестраховаться. Тем более надёжность услуг будет гарантирована.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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