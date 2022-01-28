cossotectsuvwyi95 » 28 янв 2022, 16:41

Бессточные септики используются для хранения бытовых и сточных вод от участков на дачах, загородных домов и различных социальных объектов. Их часто применяют везде, где нет возможности подключится к городской канализации и где не удалось получить разрешение на строительство очистной станции. Пластиковые септики - это резервуары для сточных вод сделаны из полиэтилена. Это продукты со множественными преимуществами. Во-первых, они легкие и очень простые в сборке, в отличие от своих бетонных собратьев.

Благодаря тому, что пластиковые септики производятся методом ротационного формования, они невероятно герметичны, а значит значительно экологичнее. Это монолитные модели, без каких-либо швов и стыков. Поэтому, выбирая пластиковые септики, вы можете быть уверены, что сточные воды не просочится в землю. Такие септики хорошо подойдут не только для домовладений, но и для дачных загородных участков. Если мы не будем оставаться жить там круглый год, нам не придется нести расходы на постоянное опорожнение резервуара.

Часто также можно встретить такой термин как экосептик. Что стоит за этим названием? Что ж, это распространенный профессиональный термин для малых очистных сооружений. Это недорогой, но очень хороший и эффективный вариант. У такого биологического септика есть несколько весьма положительных сторон. Во-первых, он прост в использовании, так как его работа основана не на электронике, а на гравитационном потоке. Именно по этой причине инфильтрационные установки работают даже при полном отсутствии электричества. К тому же экологические септики не требуют частого опорожнения – собранные отходы выкачиваются всего два раза в год. Заказать септики и биостанции Вы можете у проверенного годами завода-производителя септиков "ДКС" в Москве. Возможна как покупка готовых септиков, так и покупка септиков с монтажом "под ключ". Смотрите каталог септиков и биостанции на сайте https://dks-septiki.ru/uslugi/avtonomnyj-septik/ Телефон и email компании:+7-495-504-54-29 dks-moscow@yandex.ru