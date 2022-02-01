Техника для разбрасывания реагентов
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Техника для разбрасывания реагентов
Подскажите, у кого в Минске можно заказать технику или оборудование, которое предназначено для разбрасывания песка и посыпания дорог реагентами зимой? Что-то мне не удается найти такие фирмы.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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