Техника для разбрасывания реагентов

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Техника для разбрасывания реагентов

Новое сообщение Danchik » 01 фев 2022, 20:24

Подскажите, у кого в Минске можно заказать технику или оборудование, которое предназначено для разбрасывания песка и посыпания дорог реагентами зимой? Что-то мне не удается найти такие фирмы.


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Danchik
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