Батарея для ноутбука HP 550
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Батарея для ноутбука HP 550
Подскажите, где купить батарею для ноутбука HP 550?
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Батарея для ноутбука HP 550
Kasandra писал(а):Подскажите, где купить батарею для ноутбука HP 550?
Доброго времени суток! Ознакомьтесь с товаром на сайте “digital-shop.in.ua” - https://digital-shop.in.ua/zapchasti-dlja-noutbukov/laptop/batarei-dlja-noutbukov-hp/batarei-dlya-noutbukov-hp-550 у них товар отличного качества и цены доступные. Менеджер всегда проконсультирует и поможет с выбором подходящего товара и быстрым оформлением заказа. Доставка приходит оперативно. Так что обратите внимание.
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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