Батарея для ноутбука HP 550

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Батарея для ноутбука HP 550

Новое сообщение Kasandra » 03 фев 2022, 22:09

Подскажите, где купить батарею для ноутбука HP 550?


Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Re: Батарея для ноутбука HP 550

Новое сообщение Aleksandra » 03 фев 2022, 22:14

Kasandra писал(а):Подскажите, где купить батарею для ноутбука HP 550?

Доброго времени суток! Ознакомьтесь с товаром на сайте “digital-shop.in.ua” - https://digital-shop.in.ua/zapchasti-dlja-noutbukov/laptop/batarei-dlja-noutbukov-hp/batarei-dlya-noutbukov-hp-550 у них товар отличного качества и цены доступные. Менеджер всегда проконсультирует и поможет с выбором подходящего товара и быстрым оформлением заказа. Доставка приходит оперативно. Так что обратите внимание.

Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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