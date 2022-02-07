cossotectsuvwyi95 » 07 фев 2022, 13:33

Системы автоматизации значительно облегчают работу различных промышленных производств и конкретно являются неотъемлемой частью современных промышленных предприятий. Хотя общая идея такой системы оставалась неизменной на протяжении уде нескольких десятков лет, внедрение микропроцессорных систем и передовых технологий датчиков и специальных исполнительных механизмов дало возможность значительно расширить область их применения.

Системы измерения и контроля - это исполнительные элементы, которые являются частью более масштабной системы, связанной с автоматическим управление объектом. Их главная задача — постоянно контролировать состояние процесса и влиять на изменения в соответствии с заданным алгоритмом. В случае промышленных процессов самой распространенной целью действий является поддержание всех параметров процесса в пределах, которые установлены проектировщиком. Необходимым действием является конкретный сбор данных измерений с узлов объекта, которые затем обрабатываются специальной микропроцессорной системой. В результате электрические сигналы отправляются на исполнительные механизмы, которые используются для форсирования изменений на объекте.

Компания «Техника и Системы Автоматизации» занимаются поставками и полным внедрением систем автоматизации различных технологических процессов на основе электро- и пневмокомпонентов. В частности, предлагает прямые поставки компрессоров FIAC, REMEZA, систем пневмоавтоматики SMC, систем автоматизации OMRON. Сайт компании https://tsa.su/