снасти
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снасти
Ну так рыболовные товары можно просто гуглить было, и нашлись бы. Ну а в целом в интернете масса информации полезной где лучше покупать такие снасти, вот тут например такая инфа есть https://mirkleva.com.ua/primanki.
- Natashavytrum
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- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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