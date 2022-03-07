Ремонт и эксплуатация спецтехники

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Ремонт и эксплуатация спецтехники

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 07 мар 2022, 15:09

Спецтехника – это сложный механизм, требующий регулярного обслуживания. Необходимо строго соблюдать правила его эксплуатации, чтобы не допустить поломки. Про ремонт и правила эксплуатации спецтехники подробнее здесь https://tenderstroi.ru/forum/prochie-voprosy/11008-remont-i-ekspluatatsiya-spetstekhniki


cossotectsuvwyi95
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