Красивый камин для большой комнаты
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Красивый камин для большой комнаты
Всем привет, дорогие друзья. Я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу камина. У нас с недавнего времени появился загородный дом, а там уже есть камин, но он весь страшный.. да и судя по его виду, от него постоянно много сажи и т.п. не приятных вещей( Я вот не хочу такой, а больше склоняюсь к электрическому, что бы он привносил чисто эстетический эффект. Знаете хорошие магазины с достойным выбором электрокаминов?
- Aleksandra94
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- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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