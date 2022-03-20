Красивый камин для большой комнаты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Красивый камин для большой комнаты

Новое сообщение Aleksandra94 » 20 мар 2022, 20:08

Всем привет, дорогие друзья. Я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу камина. У нас с недавнего времени появился загородный дом, а там уже есть камин, но он весь страшный.. да и судя по его виду, от него постоянно много сажи и т.п. не приятных вещей( Я вот не хочу такой, а больше склоняюсь к электрическому, что бы он привносил чисто эстетический эффект. Знаете хорошие магазины с достойным выбором электрокаминов?


Aleksandra94
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group