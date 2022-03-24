sonnick84 » 24 мар 2022, 17:54

Такой прибор, о покупке которого точно никто не пожалеет, это кондиционер. Дополнительные расходы с лихвой окупаются свежим и чистым воздухом, облегчающим жизнь в летнюю жару. Недавно мы уже разбирались, как выбирать модель и на какие параметры смотреть. Если покупка пока планируется, то обратите свое внимание на кондиционеры mdv , это будет очень хороший выбор. А если он у вас имеется, то самое время выяснить, как правильно ухаживать за ним. Прежде всего, стоит очищать фильтры, которые забиваются пылью. Конечно, есть возможность заказать техобслуживание и эту работу сделает профессионал. Но на самом деле нет ничего сложного.

В большинстве кондиционеров достаточно снять крышку и вынуть фильтры. Их нужно промыть в мыльной воде, ополоснуть, высушить и вставить обратно. Выполнять это нужно регулярно, примерно 1-2 раза в полгода. За фильтрами скрывается теплообменник, который тоже постепенно засоряется. Его удобно чистить с помощью пылесоса и подходящей кисточки. Также можно приобрести специально предназначенные спреи, которые качественно очищают и дезинфицируют.

Один раз в год нужно делать обслуживание блока на улице, который очень хорошо забивается дорожной пылью и тополиным пухом. В этом случае, вероятно, мастер потребуется, если блок расположен в труднодоступном месте. Если у вас современная модель кондиционера, то обязательно пользуйтесь функцией самоочищения. Обратите внимание на эти сплит системы в москве. Но помните, что это не является заменой полноценной очистки руками. В случае если кондиционер стал очень плохо охлаждать, и очистка не исправила ситуацию, то возможно требуется дозаправка фреона.

Специалист на месте установит, имеется ли утечка, в случае необходимости ликвидирует ее и произведет дозаправку. В зимний период эксплуатировать кондиционер не рекомендовано. Однако если в этом есть необходимость, то надо создавать обогрев дренажной системы и картера компрессора, для того чтобы они не замерзали. Как вы убедились абсолютно ничего особенного в обслуживании кондиционера нет. Несмотря на это многие пренебрегают данными правилами, что часто приводит к преждевременной поломке!