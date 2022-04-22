Портативная акустика

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Портативная акустика

Новое сообщение Aleksandra » 22 апр 2022, 23:31

Подскажите, где можно заказать надежную портативную акустику?


Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
Вернуться к началу

Re: Портативная акустика

Новое сообщение Kasandra » 22 апр 2022, 23:37

Aleksandra писал(а):Подскажите, где можно заказать надежную портативную акустику?

Вечер добрый! Посмотрите портативную акустику тут - https://jbl-harman.in.ua/clip-3/ вариант вполне достойный и оригинальный. Цена нормальная и качество продукции соответствующее. Пользуюсь уже почти месяц и очень довольна. Так что обратите внимание.

Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group