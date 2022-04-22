Портативная акустика
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Портативная акустика
Подскажите, где можно заказать надежную портативную акустику?
- Aleksandra
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
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Re: Портативная акустика
Aleksandra писал(а):Подскажите, где можно заказать надежную портативную акустику?
Вечер добрый! Посмотрите портативную акустику тут - https://jbl-harman.in.ua/clip-3/ вариант вполне достойный и оригинальный. Цена нормальная и качество продукции соответствующее. Пользуюсь уже почти месяц и очень довольна. Так что обратите внимание.
- Kasandra
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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