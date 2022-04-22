Kasandra » 22 апр 2022, 23:37

Aleksandra писал(а): Подскажите, где можно заказать надежную портативную акустику?

Вечер добрый! Посмотрите портативную акустику тут - https://jbl-harman.in.ua/clip-3/ вариант вполне достойный и оригинальный. Цена нормальная и качество продукции соответствующее. Пользуюсь уже почти месяц и очень довольна. Так что обратите внимание.