Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

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Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение lia » 28 апр 2022, 17:22

Решил открыть кафе и мне сказали, что нужно серьезно подойти к вопросу вентиляции помещения. Подскажите какие есть моменты и где заказать ее установку?


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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение Dionisij1 » 28 апр 2022, 21:33

Главное обращаться к специалистам, которые знают свое дело, а не к любителям.
Dionisij1
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение fenix33 » 29 апр 2022, 16:18

Всем привет. Недавно тоже мучался вопросом установки вентиляции у себя на фирме. Хорошо, что мне посоветовали обратить внимание на сайт компании https://avimos.ru/ по установке и продаже оборудования для вентиляции. Здесь мне помогли определиться с выбором агрегатов и установкой. Цены адекватные - рекомендую.
fenix33
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение kozlovvalera » 10 май 2022, 15:24

Так вы просто посмотрите на сайтах, где есть оборудование для кафе
kozlovvalera
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение Stateoftrance » 10 май 2022, 17:30

Вам в этой ситуации непростой советую поискать варианты в специальных магазинах профильных. Вот к примеру можете попробовать тут присмотреться - http://klenmarket.ru у меня там знакомый оборудование для кафе заказывал. Цены очень хорошие, да и выбора много. Советую.
Stateoftrance
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