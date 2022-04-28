Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
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Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Решил открыть кафе и мне сказали, что нужно серьезно подойти к вопросу вентиляции помещения. Подскажите какие есть моменты и где заказать ее установку?
- lia
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Главное обращаться к специалистам, которые знают свое дело, а не к любителям.
- Dionisij1
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:25
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Всем привет. Недавно тоже мучался вопросом установки вентиляции у себя на фирме. Хорошо, что мне посоветовали обратить внимание на сайт компании https://avimos.ru/ по установке и продаже оборудования для вентиляции. Здесь мне помогли определиться с выбором агрегатов и установкой. Цены адекватные - рекомендую.
- fenix33
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 10:25
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Так вы просто посмотрите на сайтах, где есть оборудование для кафе
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Вам в этой ситуации непростой советую поискать варианты в специальных магазинах профильных. Вот к примеру можете попробовать тут присмотреться - http://klenmarket.ru у меня там знакомый оборудование для кафе заказывал. Цены очень хорошие, да и выбора много. Советую.
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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