bojasboss » 07 май 2022, 00:56

За частую, то что подешевле - более качественное, но тоже не всегда. Можно найти и так сказать аналоги подешевле. Но вот что касается техники, то лучше перплатить и пользоваться качественным продуктом, чем сэкономить и снова менять холодильник через 3-4 года.