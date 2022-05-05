Холодильники
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Холодильники
В чём разница между дорогим и дешёвым холодильником? Очень часто сам видел то, что дешёвые холодильники ничем не хуже от дорогих, но всё же наверное какие-то отличия есть.. Что вы заметили для себя?
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Roman54
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
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Re: Холодильники
Если смотреть на технические характеристики — дорогие и дешевые модели шумят практически одинаково. Если послушать собственными ушам, разница будет заметна. Так же более современные модели намного экономней в расходе энергии. Да и согласитесь, современные холодильники выглядят получше. Недавно смотрел холодильники в риге и был приятно удивлён ценами на такие хорошие холодильники.
- Pikachuuu
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 май 2022, 22:22
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Re: Холодильники
За частую, то что подешевле - более качественное, но тоже не всегда. Можно найти и так сказать аналоги подешевле. Но вот что касается техники, то лучше перплатить и пользоваться качественным продуктом, чем сэкономить и снова менять холодильник через 3-4 года.
- bojasboss
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2022, 00:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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