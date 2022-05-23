Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?

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Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?

Новое сообщение lia » 23 май 2022, 12:56

У нас на производстве вышел из строя компрессор для производства сжатого воздуха и начальник негодует. Мне поручили заняться его ремонтом, кто-то сталкивался с такой проблемой?


lia
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Re: Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?

Новое сообщение Dionisij1 » 24 май 2022, 17:15

Когда у нас была подобная проблема, то мы обратились к ремонтникам и они уже купили запчасти и отремонтировали оборудование. 8-)
Dionisij1
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