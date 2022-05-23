Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?
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Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?
У нас на производстве вышел из строя компрессор для производства сжатого воздуха и начальник негодует. Мне поручили заняться его ремонтом, кто-то сталкивался с такой проблемой?
- lia
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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Re: Вышел из строя компрессор. Кто сталкивался?
Когда у нас была подобная проблема, то мы обратились к ремонтникам и они уже купили запчасти и отремонтировали оборудование.
- Dionisij1
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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