Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?

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Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?

Новое сообщение kozlovvalera » 08 июн 2022, 20:05

Какой кондиционер вы посоветуете взять в квартиру 60 квадратов тысяч за 50


kozlovvalera
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Сообщения: 24
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Re: Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?

Новое сообщение Senindmitriy » 08 июн 2022, 22:59

Да там разные есть, начиная от панасоника, заканчивая хаерами, которые в принципе сейчас неплохо делают
Senindmitriy
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Re: Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?

Новое сообщение Григорий Савченко » 09 июн 2022, 04:29

Здесь можно очень долго выбирать на самом деле. Я бы вам советовал все таки спросить у специалистов, к примеру здесь: https://climati-h.ru/ которые смогут подобрать хороший кондиционер под вашу квадратуру. Мы так кстати и сделали в свое время и приобрели там замечательную сплит-систему haier по нормальной цене.
Григорий Савченко
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