Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?
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Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?
Какой кондиционер вы посоветуете взять в квартиру 60 квадратов тысяч за 50
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?
Да там разные есть, начиная от панасоника, заканчивая хаерами, которые в принципе сейчас неплохо делают
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Какой кондиционер вы посоветуете взять в комнату?
Здесь можно очень долго выбирать на самом деле. Я бы вам советовал все таки спросить у специалистов, к примеру здесь: https://climati-h.ru/ которые смогут подобрать хороший кондиционер под вашу квадратуру. Мы так кстати и сделали в свое время и приобрели там замечательную сплит-систему haier по нормальной цене.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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