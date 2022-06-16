Где купить холодильную установку

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Где купить холодильную установку

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 16 июн 2022, 10:17

Чиллеры – это специализированные устройства, используемые для охлаждения технологической жидкости. Они довольно широко используются в промышленном холодоснабжении и кондиционировании, поскольку с их помощью возможно создавать и поддерживать необходимую температуру внутри камеры холодильного аппарата это может быть например как домашний холодильник, так и промышленный холодильник. Наладка холодильного оборудования это очень сложный процесс которым должны заниматься исключительно специалист.

На рынке доступны различные решения – от малых и переносных агрегатов до специализированных центральных систем. Рекомендую купить холодильную установку от такой компании как "СоюзХолодУрал" здесь https://shural.ru/complex_equipment/proektirovanie-chillerov/



cossotectsuvwyi95
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