На рынке доступны различные решения – от малых и переносных агрегатов до специализированных центральных систем. Рекомендую купить холодильную установку от такой компании как "СоюзХолодУрал" здесь https://shural.ru/complex_equipment/proektirovanie-chillerov/
Где купить холодильную установку
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Где купить холодильную установку
Чиллеры – это специализированные устройства, используемые для охлаждения технологической жидкости. Они довольно широко используются в промышленном холодоснабжении и кондиционировании, поскольку с их помощью возможно создавать и поддерживать необходимую температуру внутри камеры холодильного аппарата это может быть например как домашний холодильник, так и промышленный холодильник. Наладка холодильного оборудования это очень сложный процесс которым должны заниматься исключительно специалист.
- cossotectsuvwyi95
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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