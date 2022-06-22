Maxxx17 » 22 июн 2022, 14:13

Привет всем. Выбор бытовой техники прост лишь на первый взгляд. Мне необходимо узнать массу деталей и научиться разбираться в технических характеристиках товара не хуже продавцов-консультантов прежде чем выбрать морозильную камеру. Сможете помочь с этим?