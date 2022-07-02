Помогите купить пиломатериалы от производителя в Москве

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Помогите купить пиломатериалы от производителя в Москве

Новое сообщение dmsone » 02 июл 2022, 19:30

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого можно недорого приобрести пиломатериалы от производителя в Москве? Наша компания занимается постройкой деревянных домов, бань и хозяйственных помещений в МСК и Московской области. Раньше брали у посредников, было много брака и цены кусались. Но сейчас хотим выйти напрямую на хорошего производителя. Нас интересуют не только низкие цены, но и высокое качество пиломатериалов. Готовы стабильно брать 150-200 кубов в неделю. Интересуют следующие виды пиломатериалов: брус, фанера, OSB, погонаж, ДВП, доска, щит. Ждем Ваши предложения в ЛС.


dmsone
 
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Зарегистрирован: 22 июн 2022, 11:06
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