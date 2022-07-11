Помогите купить электрошокер

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Помогите купить электрошокер

Новое сообщение Borisova » 11 июл 2022, 10:35

Мы с сестрой хотим купить себе по шокеру. Можете подсказать какой шокер лучше нам купить? Я хочу шокер с фонариком, а она обычный шокер хочет.


Borisova
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
Вернуться к началу

Re: Помогите купить электрошокер

Новое сообщение Kapitoliy » 11 июл 2022, 10:38

Практически все электрошокеры что сейчас продаются они с фонариками идут. Можно и без фонарика купить, но я длумаю с фонариком электрошокер куда удобнее. Вы можете купить электрошокеры в этом магазине. Тут огромный выбор шокеров по доступной цене. В среднем хороший шокер можно купить за 700-800 грн.

Изображение

Kapitoliy
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group