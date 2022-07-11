Помогите купить электрошокер
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Помогите купить электрошокер
Мы с сестрой хотим купить себе по шокеру. Можете подсказать какой шокер лучше нам купить? Я хочу шокер с фонариком, а она обычный шокер хочет.
- Borisova
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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Re: Помогите купить электрошокер
Практически все электрошокеры что сейчас продаются они с фонариками идут. Можно и без фонарика купить, но я длумаю с фонариком электрошокер куда удобнее. Вы можете купить электрошокеры в этом магазине. Тут огромный выбор шокеров по доступной цене. В среднем хороший шокер можно купить за 700-800 грн.
- Kapitoliy
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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