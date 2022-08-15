Хочу приобрести хороший монитор, выбираю

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Хочу приобрести хороший монитор, выбираю

Новое сообщение Stateoftrance » 15 авг 2022, 21:13

Хочу приобрести хороший монитор, выбираю производителя. Кто подскажет какой лучше взять?


Stateoftrance
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Re: Хочу приобрести хороший монитор, выбираю

Новое сообщение Константин Васильевич » 16 авг 2022, 18:40

Берите по стандарту или самсунг или уже acer, довольно таки неплохие производители
Константин Васильевич
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Re: Хочу приобрести хороший монитор, выбираю

Новое сообщение Senindmitriy » 17 авг 2022, 00:43

Производителей конечно не так уж и мало сейчас стало, поэтому монитор по отзывам лучше выбирать. Попробуйте, как вариант, здесь посмотреть - https://rdwcomp.ru/production/monitors/ достаточно неплохой производитель мониторов, цены хорошие. Сам покупал в прошлом месяце - все понравилось.
Senindmitriy
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Сообщения: 26
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