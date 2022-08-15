Хочу приобрести хороший монитор, выбираю
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Хочу приобрести хороший монитор, выбираю
Хочу приобрести хороший монитор, выбираю производителя. Кто подскажет какой лучше взять?
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Хочу приобрести хороший монитор, выбираю
Берите по стандарту или самсунг или уже acer, довольно таки неплохие производители
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Хочу приобрести хороший монитор, выбираю
Производителей конечно не так уж и мало сейчас стало, поэтому монитор по отзывам лучше выбирать. Попробуйте, как вариант, здесь посмотреть - https://rdwcomp.ru/production/monitors/ достаточно неплохой производитель мониторов, цены хорошие. Сам покупал в прошлом месяце - все понравилось.
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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