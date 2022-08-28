Кто в Самаре чинит ноутбуки?

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Кто в Самаре чинит ноутбуки?

Новое сообщение artem222 » 28 авг 2022, 16:44

Добрый день всем. Скажите, кто знает, кто в Самаре ремонтирует ноутбуки? Буду благодарен.


artem222
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Re: Кто в Самаре чинит ноутбуки?

Новое сообщение astarovskiy11 » 28 авг 2022, 18:40

В Самаре знаю тих специалистов ремонт ноутбуков У них там целая мастерская по ремонту компьютеров, ноутов и прочей подобной техники. Ремонтировал у них свой старенький ноут. Ребята смогли продлить ему жизнь на приличный срок, что бы я сумел собрать деньги на новый.
astarovskiy11
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