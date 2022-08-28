Кто в Самаре чинит ноутбуки?
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Кто в Самаре чинит ноутбуки?
Добрый день всем. Скажите, кто знает, кто в Самаре ремонтирует ноутбуки? Буду благодарен.
- artem222
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Кто в Самаре чинит ноутбуки?
В Самаре знаю тих специалистов ремонт ноутбуков У них там целая мастерская по ремонту компьютеров, ноутов и прочей подобной техники. Ремонтировал у них свой старенький ноут. Ребята смогли продлить ему жизнь на приличный срок, что бы я сумел собрать деньги на новый.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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