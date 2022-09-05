Где можно заказать оборудование для кондитерской
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Где можно заказать оборудование для кондитерской
У меня свое небольшое кафе и вот недавно мы стали делать различные кондитерские изделия на продажу и это дело так хорошо пошло, что теперь я хочу расширить производства и для этого, прежде всего, нужно найти соответствующее оборудование - где такое можно купить?
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Где можно заказать оборудование для кондитерской
Мне кажется, что в наше время было бы гораздо удобней и практичней сразу взять уже готовый цех - не у всех с этим получается, поэтому сейчас полно подобных предложений.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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