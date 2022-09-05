Dalefu » 05 сен 2022, 11:11

У меня свое небольшое кафе и вот недавно мы стали делать различные кондитерские изделия на продажу и это дело так хорошо пошло, что теперь я хочу расширить производства и для этого, прежде всего, нужно найти соответствующее оборудование - где такое можно купить?