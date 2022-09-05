Нужно оборудование для выдачи спецодежды

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужно оборудование для выдачи спецодежды

Новое сообщение Григорий Савченко » 05 сен 2022, 17:01

Нужно заказать оборудование для автоматизированной выдачи спецодежды, есть ли такое у нас или зарубежом искать?


Григорий Савченко
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group