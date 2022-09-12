Ищу маркеплейс промышленного оборудования!

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Ищу маркеплейс промышленного оборудования!

Новое сообщение Lenchik » 12 сен 2022, 18:39

Ищу маркетплейс промышленного оборудования! Слышал, что такие стали появляться на российском рынке! А может я просто не знал!


Последний раз редактировалось Lenchik 12 сен 2022, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Ищу склад для размещения промышленного оборудования для маркетплейса!

Новое сообщение natad820 » 12 сен 2022, 18:44

Вот тут маркетплейс промышленного оборудования с полной информацией о товарах и продавцах, количестве ставшегося товара на складе! Рекомендую посмотреть, я пользуюсь этим сайтом постоянно и доверяю ему! Полную информацию можно найти и по товарам, только вбив артикул! Посмотрите сами! Представлены все бренды промышленного оборудования!
natad820
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