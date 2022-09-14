Нужен осциллограф, подскажите где купить?

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Нужен осциллограф, подскажите где купить?

Новое сообщение Lowe » 14 сен 2022, 18:00

Привет, где посоветуете купить осциллограф не дорого? на авито смотрел ничего такого не нашёл.


Lowe
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Re: Нужен осциллограф, подскажите где купить?

Новое сообщение max777 » 14 сен 2022, 18:41

Есть осциллографы в данном интернет магазине, и причем цены здесь оптовые, мы купили сразу несколько так как очень часто нужно по работе, там можете выбрать так как ассортимент большой.
max777
Читатель
 
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