Нужен осциллограф, подскажите где купить?
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Нужен осциллограф, подскажите где купить?
Привет, где посоветуете купить осциллограф не дорого? на авито смотрел ничего такого не нашёл.
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нужен осциллограф, подскажите где купить?
Есть осциллографы в данном интернет магазине, и причем цены здесь оптовые, мы купили сразу несколько так как очень часто нужно по работе, там можете выбрать так как ассортимент большой.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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