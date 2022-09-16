Где можно купить шаровой кран?
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Где можно купить шаровой кран?
Всем привет, кто знает где можно заказать шаровой кран, а то вот нужно для трубопроводной системы на работе, а не знаю где заказать?
- roman27
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Где можно купить шаровой кран?
Я недавно заказывал шаровой кран у ребят из https://santehros.ru/zapornaya-i-reguli ... e-stalnye/ они как раз занимаются продажей всего что нужно для трубопроводов, цены очень приятные и сделано все из качественной стали, доставку делают в любую точку куда вам нужно
- revo11
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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