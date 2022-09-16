Где можно купить шаровой кран?

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Где можно купить шаровой кран?

Новое сообщение roman27 » 16 сен 2022, 19:03

Всем привет, кто знает где можно заказать шаровой кран, а то вот нужно для трубопроводной системы на работе, а не знаю где заказать?


roman27
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Где можно купить шаровой кран?

Новое сообщение revo11 » 16 сен 2022, 23:09

Я недавно заказывал шаровой кран у ребят из https://santehros.ru/zapornaya-i-reguli ... e-stalnye/ они как раз занимаются продажей всего что нужно для трубопроводов, цены очень приятные и сделано все из качественной стали, доставку делают в любую точку куда вам нужно
revo11
 
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Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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