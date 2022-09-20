Где найти оборудование для пищевого производства

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Где найти оборудование для пищевого производства

Новое сообщение Candori » 20 сен 2022, 13:12

Собираюсь открывать свое пищевое предприятие и хочу сразу поставить туда самое современное оборудование. Кто может подсказать, где и как его можно заказать?


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Re: Где найти оборудование для пищевого производства

Новое сообщение Xendrabi » 20 сен 2022, 15:11

В наше время можно найти все что угодно в интернете, так что поищите там
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