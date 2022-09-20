Где найти оборудование для пищевого производства
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Где найти оборудование для пищевого производства
Собираюсь открывать свое пищевое предприятие и хочу сразу поставить туда самое современное оборудование. Кто может подсказать, где и как его можно заказать?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Где найти оборудование для пищевого производства
В наше время можно найти все что угодно в интернете, так что поищите там
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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