Где заказать резинотехнические изделия ?
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Где заказать резинотехнические изделия ?
Добрый вечер. Кто может посоветовать поставщика производителя резинотехнических изделий высокого качества? Чтобы работали по индивидуальным чертежам.
- rustam22
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где заказать резинотехнические изделия ?
Я могу вам порекомендовать обратиться вот в эту компанию. Это отличный производитель резиновых шнуров, трубок, формовых изделий, профилей, а также еще некоторых изделий. У компании большой опыт сотрудничества с мелкими и крупными организациями. Здесь хорошая ценовая политика, действуют акции и скидки. Советую обращаться именно сюда, компания работает по всей России . https://www.rubicom.su
- Dimon9850
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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