Где заказать резинотехнические изделия ?

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Где заказать резинотехнические изделия ?

Новое сообщение rustam22 » 20 сен 2022, 19:42

Добрый вечер. Кто может посоветовать поставщика производителя резинотехнических изделий высокого качества? Чтобы работали по индивидуальным чертежам.


rustam22
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где заказать резинотехнические изделия ?

Новое сообщение Dimon9850 » 20 сен 2022, 22:04

Я могу вам порекомендовать обратиться вот в эту компанию. Это отличный производитель резиновых шнуров, трубок, формовых изделий, профилей, а также еще некоторых изделий. У компании большой опыт сотрудничества с мелкими и крупными организациями. Здесь хорошая ценовая политика, действуют акции и скидки. Советую обращаться именно сюда, компания работает по всей России . https://www.rubicom.su
Dimon9850
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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