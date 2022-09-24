Кто продает оборудование для связи?

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Кто продает оборудование для связи?

Новое сообщение astarovskiy11 » 24 сен 2022, 16:14

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая фирма продает оборудование для корпоративной связи?


astarovskiy11
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Re: Кто продает оборудование для связи?

Новое сообщение Виталик » 24 сен 2022, 17:58

Я знаю, фирму Тиском. У них на сайте есть вся необходимая информация про их ассортимент услуг. Так что можете посмотреть себе у них организацию связи на вашем предприятии. Даю их вам сейчас, потому что сам с ними работал в прошлом году. Остался доволен.
Виталик
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