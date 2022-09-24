Кто продает оборудование для связи?
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Кто продает оборудование для связи?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая фирма продает оборудование для корпоративной связи?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Кто продает оборудование для связи?
Я знаю, фирму Тиском. У них на сайте есть вся необходимая информация про их ассортимент услуг. Так что можете посмотреть себе у них организацию связи на вашем предприятии. Даю их вам сейчас, потому что сам с ними работал в прошлом году. Остался доволен.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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