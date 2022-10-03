Как избавиться от сырости?
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Как избавиться от сырости?
Здравствуйте форумчане, на улице постоянные дожди, в доме от этого очень сыро, все начинает пахнуть неприятно, жить в такой комнате очень не комфортно. Подскажите как избавиться от сырости?
- Dimon9850
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Re: Как избавиться от сырости?
Вы знаете согласен с вами. в этом году какой то постоянный потом, стены в тамбуре мокрые, не просыхают. На днях смотрел в интернете новости и выскочила реклама , настенные электроконвекторы отопления, https://www.noboinfo.ru/catalog/elektro ... nastennye/ это отличный выход из положения, все просто работает , на стенку повесили и включили в розетку, вот вам и тепло и сырость уберет. Продавец обещает гарантию на 10 лет и защиту от перегрева.
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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