Как избавиться от сырости?

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Как избавиться от сырости?

Новое сообщение Dimon9850 » 03 окт 2022, 04:28

Здравствуйте форумчане, на улице постоянные дожди, в доме от этого очень сыро, все начинает пахнуть неприятно, жить в такой комнате очень не комфортно. Подскажите как избавиться от сырости?


Dimon9850
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Re: Как избавиться от сырости?

Новое сообщение Rydik_89 » 03 окт 2022, 05:34

Вы знаете согласен с вами. в этом году какой то постоянный потом, стены в тамбуре мокрые, не просыхают. На днях смотрел в интернете новости и выскочила реклама , настенные электроконвекторы отопления, https://www.noboinfo.ru/catalog/elektro ... nastennye/ это отличный выход из положения, все просто работает , на стенку повесили и включили в розетку, вот вам и тепло и сырость уберет. Продавец обещает гарантию на 10 лет и защиту от перегрева.
Rydik_89
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