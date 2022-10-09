Где найти рации для солдат?

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Где найти рации для солдат?

Новое сообщение kiril01 » 09 окт 2022, 10:30

Всем привет. Я уже давно нахожусь в группе волонтёров, помогаем всем и в разных ситуациях. Сейчас нужна помощь солдатам, а именно закупить рации, подскажите где можно заказать?


kiril01
 
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Re: Где найти рации для солдат?

Новое сообщение mary1 » 09 окт 2022, 12:15

Очень благое дело волонтёрить, уважаю таких людей. Когда мы помогали военной части в нашем городе, нам помогли Рации для солдат . Заказ отравили очень быстро, а запрос на рации тогда был большой. Качеством довольные, не пожалеете когда закажете.
mary1
 
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Зарегистрирован: 06 окт 2022, 10:06
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