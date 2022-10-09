Где найти рации для солдат?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где найти рации для солдат?
Всем привет. Я уже давно нахожусь в группе волонтёров, помогаем всем и в разных ситуациях. Сейчас нужна помощь солдатам, а именно закупить рации, подскажите где можно заказать?
- kiril01
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2022, 10:25
-
Re: Где найти рации для солдат?
Очень благое дело волонтёрить, уважаю таких людей. Когда мы помогали военной части в нашем городе, нам помогли Рации для солдат . Заказ отравили очень быстро, а запрос на рации тогда был большой. Качеством довольные, не пожалеете когда закажете.
- mary1
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2022, 10:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11