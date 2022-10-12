Как выбирать без проводные наушники?
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Как выбирать без проводные наушники?
Привет. Кто то из вас разбирается в без проводных наушниках? Можете посоветовать как выбирать?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Как выбирать без проводные наушники?
Я вам прямой совет по без проводным наушникам дать не смогу, но вот направить вас думаю получится. Вот есть статья https://aliexpressmarket.ru/top-15-luchshih-besprovodnyh-naushnikov-s-aliekspress/ про то как выбрать наушники на Алиэкспрес Там четко рассказывают на что нужно обращать внимание, и как выбирать в зависимости от ваших нужд.
- nikol
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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