USB
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
USB
Подскажите, куда можно обратиться насчет надежного USB кабеля для зарядки ноутбука.
- venom
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
-
Re: USB
Привет, да запросто можете обратиться в интернет магазин aks.ua, в котором USB кабели для зарядки ноутбуков https://www.aks.ua/catalog/usb/tip/dlya-zaryadki-noutbukov-pd постоянно есть в наличиии и очень хорошего качества и если вы цените свое время, то это как раз то что вам нужно, так что обратите внимание.
- Ilonna
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7