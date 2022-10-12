USB

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USB

Новое сообщение venom » 12 окт 2022, 18:12

Подскажите, куда можно обратиться насчет надежного USB кабеля для зарядки ноутбука.


venom
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Re: USB

Новое сообщение Ilonna » 12 окт 2022, 20:07

Привет, да запросто можете обратиться в интернет магазин aks.ua, в котором USB кабели для зарядки ноутбуков https://www.aks.ua/catalog/usb/tip/dlya-zaryadki-noutbukov-pd постоянно есть в наличиии и очень хорошего качества и если вы цените свое время, то это как раз то что вам нужно, так что обратите внимание.
Ilonna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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