Вы можете расположить септик на заднем дворе, его нежелательно располагать слишком близко к дому. Септик вместимостью до 10 м2 в частном доме должен располагаться на расстоянии не менее пяти метров от дверей и окон жилых домов. Расстояние септика от границы участка не менее 2 метров, а расстояние от водопровода, скважины, водозабора составляет 15 метров. Для небольших участков лучшим решением вместо очистных сооружений станет небольшой экологический септик.
Купить надежные септики и биостанции для частного дома и дачи с монтажом "под ключ" Вы можете напрямую у производителя септиков "ДКС" в Москве. Каталог септиков и биостанций посмотреть и заказать Вы можете тут https://dks-septiki.ru/uslugi/septik-na-20-chelovek/ Эффективная автономная канализация «под ключ»: надежная долговечная конструкция, подбор оборудования по объему сточных вод, установка в грунт любого типа. Телефон и email компании: +7-495-504-54-29 dks-moscow@yandex.ru