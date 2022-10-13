cossotectsuvwyi95 » 13 окт 2022, 21:21

Если участок не подключен к центральной канализации, очень практичным и довольно часто используемым решением является бессточный резервуар септик или биостанция. Расположение септика на участке должно быть верно продумано. Во-первых, из соображений, чтобы обеспечить его удобное опорожнение септик нужно опорожнять регулярно, во-вторых, для безопасности эксплуатации. Если взять биостанцию ее не надо опорожнять, сточные воды очищаются при помощи бактерий и происходит принудительный выброс очищенной воды, также можно сливать уже очищенную воду на значительном удалении от места установки.

Вы можете расположить септик на заднем дворе, его нежелательно располагать слишком близко к дому. Септик вместимостью до 10 м2 в частном доме должен располагаться на расстоянии не менее пяти метров от дверей и окон жилых домов. Расстояние септика от границы участка не менее 2 метров, а расстояние от водопровода, скважины, водозабора составляет 15 метров. Для небольших участков лучшим решением вместо очистных сооружений станет небольшой экологический септик.

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