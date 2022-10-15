Кто занимается установкой видеокамер?

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Кто занимается установкой видеокамер?

Новое сообщение MilaTim25 » 15 окт 2022, 14:36

Всем привет! Нужно установить и настроить видеокамеры. Подскажите куда обратиться?


MilaTim25
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Re: Кто занимается установкой видеокамер?

Новое сообщение natad820 » 15 окт 2022, 22:24

Есть неплохой магазин https://glazgo-video.ru/Videonablyudeni ... arketa.htm. У меня есть склады, которые контролируются камерами от этого магазина. Обращался к ним полгода назад, сделали все хорошо. К качеству и обслуживанию претензий не имею. Присмотритесь, задавайте вопросы тех.поддержке. У них большой выбор и опыт работы.
natad820
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