Где найти конвектор с электронным управлением?

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Где найти конвектор с электронным управлением?

Новое сообщение kiril01 » 17 окт 2022, 12:20

Всем здравствуйте. Мы достроили ещё один этаж и наш старый конвектор уже не справляется с отоплением, ищем новый с электронным управление, где найти?


kiril01
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2022, 10:25
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