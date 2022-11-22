Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток

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Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток

Новое сообщение LVS » 22 ноя 2022, 13:08

Оборудование для печати этикеток ищи и для упаковки, желательно чтобы было новое, но если б/у в идеале то можно


LVS
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток

Новое сообщение glebushka » 23 ноя 2022, 10:07

Ну б/у я бы даже тоже не советовал, кто продаст нормальное оборудование, а вот хлам продадут
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток

Новое сообщение Prokl » 23 ноя 2022, 15:16

Есть аппарат для упаковочной линии, исправный, если надо вдруг пишите
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток

Новое сообщение hipe » 23 ноя 2022, 20:25

Такое оборудование как вы сказали для этикеток и упаковки есть на https://hipack.ru/ у них много чего интересного например принтеры-аппликаторы для этикеток, формовщики коробов и так далее, если будете подбирать надежное но относительно недорогое оборудование то данная компания вас им сможет обеспечить, есть гарантия на все учитывайте и этот фактор тоже
hipe
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