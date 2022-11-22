Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток
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Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток
Оборудование для печати этикеток ищи и для упаковки, желательно чтобы было новое, но если б/у в идеале то можно
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток
Ну б/у я бы даже тоже не советовал, кто продаст нормальное оборудование, а вот хлам продадут
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glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток
Есть аппарат для упаковочной линии, исправный, если надо вдруг пишите
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Ищу новое оборудование для упаковки и этикеток
Такое оборудование как вы сказали для этикеток и упаковки есть на https://hipack.ru/ у них много чего интересного например принтеры-аппликаторы для этикеток, формовщики коробов и так далее, если будете подбирать надежное но относительно недорогое оборудование то данная компания вас им сможет обеспечить, есть гарантия на все учитывайте и этот фактор тоже
- hipe
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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