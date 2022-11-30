cossotectsuvwyi95 » 30 ноя 2022, 11:32

ТД «Инваторг» в Москве и Московской области проектирует и производит различные подъемники для инвалидов, которые по причине болезни или других физических факторов ограничены в своем передвижении. Узнать стоимость на подъемники для инвалидов от производителя грузовые и вертикальные Вы можете скачав прайс-лист здесь https://tdinvatorg.ru/ а также получите бесплатную консультацию специалиста.

Контактная информация

Офис: Московская область, Раменский г.о., посёлок Спартак, фабрика Спартак

Почта:tdinvatorg@yandex.ru

Заказать подъемник для инвалидов вы можете позвонив по телефонам:

8 (916) 844-28-28 8 (995) 655-79-11