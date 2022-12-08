Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.
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Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.
Привет ребята. Сейчас подыскиваю новую компанию с которой планирую сотрудничать надолго. Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним. Посоветуйте пожалуйста компанию.
- allan222
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Re: Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.
Мне почему-то кажется, что лучше чем компания в Барнауле вам не найти. Компания называется “ЗСК”. Занимается изготовлением гидронасосов и гидромоторов вместе с запчастями. Торгует товарами мировых брендов таких как Sauer Danfoo, KYB, Komat’su и т.д. Посмотрите гидронасосы и гидромоторы на странице их сайта https://zsk.ru/catalog/spare-parts/?b=cat Там разные модели от производителя Caterpillar.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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