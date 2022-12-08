Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.

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Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.

Новое сообщение allan222 » 08 дек 2022, 15:37

Привет ребята. Сейчас подыскиваю новую компанию с которой планирую сотрудничать надолго. Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним. Посоветуйте пожалуйста компанию.


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Re: Ищу гидронасосы и гидромоторы и запчасти к ним.

Новое сообщение rustam22 » 08 дек 2022, 21:02

Мне почему-то кажется, что лучше чем компания в Барнауле вам не найти. Компания называется “ЗСК”. Занимается изготовлением гидронасосов и гидромоторов вместе с запчастями. Торгует товарами мировых брендов таких как Sauer Danfoo, KYB, Komat’su и т.д. Посмотрите гидронасосы и гидромоторы на странице их сайта https://zsk.ru/catalog/spare-parts/?b=cat Там разные модели от производителя Caterpillar.
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