Нужны грузчика для офисного переезда

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Нужны грузчика для офисного переезда

Новое сообщение IntoSpace » 14 дек 2022, 19:47

Как быстро найти грузчиков для офисного переезда, можете подсказать проверенные варианты чтобы не дорого было?


IntoSpace
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Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужны грузчика для офисного переезда

Новое сообщение max777 » 14 дек 2022, 20:22

Да сейчас с этим конечно проблематично, найти хороших грузчиков тяжело, вот рекомендую вам сайт https://family-journal.ru/nuzhny-gruzch ... abotnikov/ это информационная статья, по ней вы точно можете определиться как вам найти грузчиков, как выбрать ответственных, там на сайте дана информация по конторе где можно заказать услуги грузчиков.
max777
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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