Нужны грузчика для офисного переезда
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Нужны грузчика для офисного переезда
Как быстро найти грузчиков для офисного переезда, можете подсказать проверенные варианты чтобы не дорого было?
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужны грузчика для офисного переезда
Да сейчас с этим конечно проблематично, найти хороших грузчиков тяжело, вот рекомендую вам сайт https://family-journal.ru/nuzhny-gruzch ... abotnikov/ это информационная статья, по ней вы точно можете определиться как вам найти грузчиков, как выбрать ответственных, там на сайте дана информация по конторе где можно заказать услуги грузчиков.
- max777
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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