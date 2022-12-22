Кто продает дальномеры?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кто продает дальномеры?

Новое сообщение astarovskiy11 » 22 дек 2022, 12:51

Привет. Подскажите интернет магазин, который продает лазерные дальномеры?


astarovskiy11
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
Вернуться к началу

Re: Кто продает дальномеры?

Новое сообщение Виталик » 22 дек 2022, 15:37

Очень много нормальных лазерных дальнометров есть на алиекспрес. Эта подборка https://aliexpressmarket.ru/15-luchshih-lazernyh-dalnomerov-s-aliekspress-po-mneniyu-pokupateley/#comment-357 собрала несколько вариантов оттуда, которые выбирались по рейтингам покупателей. Так что все они точно хорошего качества и Вы спокойно можете выбрать себе модель через нее.
Виталик
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group