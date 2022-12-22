Кто продает дальномеры?
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Кто продает дальномеры?
Привет. Подскажите интернет магазин, который продает лазерные дальномеры?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Кто продает дальномеры?
Очень много нормальных лазерных дальнометров есть на алиекспрес. Эта подборка https://aliexpressmarket.ru/15-luchshih-lazernyh-dalnomerov-s-aliekspress-po-mneniyu-pokupateley/#comment-357 собрала несколько вариантов оттуда, которые выбирались по рейтингам покупателей. Так что все они точно хорошего качества и Вы спокойно можете выбрать себе модель через нее.
- Виталик
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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