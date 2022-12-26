Аренда поломоечной машины

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Аренда поломоечной машины

Новое сообщение Трундукин » 26 дек 2022, 22:49

Хотим приобрести поломоечную машину. Но перед покупкой хотелось бы попробовать ее в работе. Поэтому ищем компанию, которая предлагает технику такую в аренду. Куда стоит обратиться?


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Re: Аренда поломоечной машины

Новое сообщение Nukas » 26 дек 2022, 22:53

У компании Керхер есть услуга аренды техники. Но не каждая компания сможет позволить себе долгосрочную аренду такой техники
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Re: Аренда поломоечной машины

Новое сообщение Веррит » 26 дек 2022, 23:08

Советую взять в аренду поломоечная машина Tennant T300 tennantco.ru/katalog-cats/forma/arenda-polomoechnye-mashiny-spb/ По выбору конкретной модели вы можете получить совет специалистов, сроки доставки у них короткие
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