Выбор поломоечной машины
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Выбор поломоечной машины
Для более качественной уборки в ТЦ уборщицы просят приобрести хотя бы одну поломоечную машину. Как думаете стоит ли ее покупать? Дороговато они стоят
-
Трундукин
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
-
Re: Выбор поломоечной машины
Вы можете оценить удобство такой техники, взяв ее в аренду. Но брать стоит качественные модели. К примеру, бренда Керхер
-
Ferjuk
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
-
Re: Выбор поломоечной машины
Вы можете выбрать модель поломойки на сайте официального представителя Европейского завода «IPC». У них есть модели разной функциональности и мощности. Все они продаются с наличием гарантии. Срок службы турбины более 3 лет
-
Веррит
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4