Качественная стиралка
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Качественная стиралка
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Dennis
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Качественная стиралка
Dennis писал(а):Можете подсказать, какую стиралку сейчас лучше всего брать ? У меня сестра 2 года назад стиралку взяла, так она у нее полетела уже, хотя стиралка была не шибко то и дешевой. Не хотелось бы такой же ситуации.
Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Качественная стиралка
IvanovIvan писал(а):Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.
Честно говоря не знаю, как она ею пользовалась, может и по ее вине сломалась, не исключаю и такого. Мне сейчас главное выбрать хорошую стиралку за адекватную цену, с чем пока всё не просто.
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Dennis
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Качественная стиралка
Dennis писал(а):IvanovIvan писал(а):Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.
Честно говоря не знаю, как она ею пользовалась, может и по ее вине сломалась, не исключаю и такого. Мне сейчас главное выбрать хорошую стиралку за адекватную цену, с чем пока всё не просто.
А в чем проблемы собственно ? С таким выбором стиральных машин, который есть сейчас, выбрать стиралку проще простого, даже если у тебя совсем небольшой бюджет. Даже за условные 6-7 тысяч можно взять неплохую стиральную машину.
Если же говорить о качественных стиральных машинах, то я тебе посоветую стиральные машины LG на 6 кг https://stylus.ua/stiralnye-mashiny/pro ... kg:6-65-2/ это пожалуй одни из лучших стиралок на рынке, на уровне самсунгов.
Правда у элд жи довольно такие дорогая техника, в том числе и стиральные машины, поэтому смотри, если тебе нужно что-то более дешевое, то тебе вряд ли подойдут стиралки от LG.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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