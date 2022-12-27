Качественная стиралка

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Качественная стиралка

Новое сообщение Dennis » 27 дек 2022, 14:34

Можете подсказать, какую стиралку сейчас лучше всего брать ? У меня сестра 2 года назад стиралку взяла, так она у нее полетела уже, хотя стиралка была не шибко то и дешевой. Не хотелось бы такой же ситуации.


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Re: Качественная стиралка

Новое сообщение IvanovIvan » 27 дек 2022, 16:13

Dennis писал(а):Можете подсказать, какую стиралку сейчас лучше всего брать ? У меня сестра 2 года назад стиралку взяла, так она у нее полетела уже, хотя стиралка была не шибко то и дешевой. Не хотелось бы такой же ситуации.

Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.

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IvanovIvan
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Re: Качественная стиралка

Новое сообщение Dennis » 27 дек 2022, 16:20

IvanovIvan писал(а):Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.

Честно говоря не знаю, как она ею пользовалась, может и по ее вине сломалась, не исключаю и такого. Мне сейчас главное выбрать хорошую стиралку за адекватную цену, с чем пока всё не просто.

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Dennis
 
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Re: Качественная стиралка

Новое сообщение IvanovIvan » 27 дек 2022, 16:32

Dennis писал(а):
IvanovIvan писал(а):Может пользовалась не правильно, потому что для стиралки 2 года это очень маленький срок. У меня первая поломка стиралки была спустя лет, и то, довольно таки мелкая, сразу же починили.

Честно говоря не знаю, как она ею пользовалась, может и по ее вине сломалась, не исключаю и такого. Мне сейчас главное выбрать хорошую стиралку за адекватную цену, с чем пока всё не просто.

А в чем проблемы собственно ? С таким выбором стиральных машин, который есть сейчас, выбрать стиралку проще простого, даже если у тебя совсем небольшой бюджет. Даже за условные 6-7 тысяч можно взять неплохую стиральную машину.

Если же говорить о качественных стиральных машинах, то я тебе посоветую стиральные машины LG на 6 кг https://stylus.ua/stiralnye-mashiny/pro ... kg:6-65-2/ это пожалуй одни из лучших стиралок на рынке, на уровне самсунгов.

Правда у элд жи довольно такие дорогая техника, в том числе и стиральные машины, поэтому смотри, если тебе нужно что-то более дешевое, то тебе вряд ли подойдут стиралки от LG.

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IvanovIvan
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