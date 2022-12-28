IvanovIvan » 28 дек 2022, 01:19

Ой, сам недавно ноутбук искал, так конечно пришлось побегать пока нужный нашел. Ох и цены на все выросли я вам скажу, но купить все же можно хороший ноутбук, тут главное задаться целью