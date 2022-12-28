Где купить ноутбук?
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Где купить ноутбук?
Какой купить ноутбук для работы? Устроился на новую работу которая связана с поездками и думаю какой купить девайс лучше что посоветуете по этому поводу? Буду всем благодарен за любой ответ!
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Dennis
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где купить ноутбук?
Ой, сам недавно ноутбук искал, так конечно пришлось побегать пока нужный нашел. Ох и цены на все выросли я вам скажу, но купить все же можно хороший ноутбук, тут главное задаться целью
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где купить ноутбук?
Вот да тоже интересно сколько хороший ноутбук стоит, надо найти где купить, а вот в какой магазин лучше обратиться даже не знаю. Поможете мне?
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Dennis
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где купить ноутбук?
Вот я вам подскажу магазин куда лучше всего обратиться, это интернет-магазин - Эльдорадо https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/ ноутбуки там точно есть и цена невысокая, я сравнивала с другими магазинами. Посмотрите, может какой и подойдет. Если вам для поездок ноутбук нужен, тот советую обращать внимание не только на функциональные качества, но еще и на вес и толщину ноутбука. Я просто сам часто езжу и знаю насколько важно чтобы багаж не слишком много весил. В любом случае, выбор по ноутбука просто отличный в этом магазине, есть кредит и рассрочка в случае необходимости. Думаю, что точно подберете необходимый. Хороших вам покупок.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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