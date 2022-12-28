Нужна помощь для выбора винтового компрессора

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Нужна помощь для выбора винтового компрессора

Новое сообщение glebushka » 28 дек 2022, 10:57

Какую модель винтового компрессора выбрать для задач средней скажем так интенсивности?


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glebushka
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Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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