Сертифицированные Atex промышленные пылесосы
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Сертифицированные Atex промышленные пылесосы
У какой компании стоит заказать такие пылесосы? Нужно приобрести пылесос для работы в зонах с высокой опасностью взрыва. Какую модель выбрать?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Сертифицированные Atex промышленные пылесосы
Вот такой пылесос можете посмотреть и почитать его характеристики DG HD Z20/21 - II 1/2D. Но лучше обратиться к специалистам и пусть они выберут модель
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Re: Сертифицированные Atex промышленные пылесосы
Какую модель выбрать для вашей специфики работы подскажут специалисты компании DELFIN. У них представлены и взрывобезопасные пылесосы в асортименте. Компания на рынке 30лет создает оборудование под требования заказчиков
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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