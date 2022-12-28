Сертифицированные Atex промышленные пылесосы

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Сертифицированные Atex промышленные пылесосы

Новое сообщение Веррит » 28 дек 2022, 21:20

У какой компании стоит заказать такие пылесосы? Нужно приобрести пылесос для работы в зонах с высокой опасностью взрыва. Какую модель выбрать?


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Re: Сертифицированные Atex промышленные пылесосы

Новое сообщение Nukas » 28 дек 2022, 21:33

Вот такой пылесос можете посмотреть и почитать его характеристики DG HD Z20/21 - II 1/2D. Но лучше обратиться к специалистам и пусть они выберут модель
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Re: Сертифицированные Atex промышленные пылесосы

Новое сообщение Трундукин » 28 дек 2022, 21:41

Какую модель выбрать для вашей специфики работы подскажут специалисты компании DELFIN. У них представлены и взрывобезопасные пылесосы в асортименте. Компания на рынке 30лет создает оборудование под требования заказчиков
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