Что скажите о провайдере Ростелеком?

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Что скажите о провайдере Ростелеком?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 06 янв 2023, 17:12

Доброго дня, подскажите стоит ли подключать Ростелеком? что вы скажите о данном провайдере?


samoeglavnoe**
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Что скажите о провайдере Ростелеком?

Новое сообщение IntoSpace » 06 янв 2023, 17:23

Подключить Ростелеком рекомендую, и ничего другого не советую, уже проверено временем что это один из лучших видов связи, интернет скорость отличная, и качество тоже, мы и тв подключили не так давно, в общем все радует.
IntoSpace
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Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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