Что скажите о провайдере Ростелеком?
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Что скажите о провайдере Ростелеком?
Доброго дня, подскажите стоит ли подключать Ростелеком? что вы скажите о данном провайдере?
- samoeglavnoe**
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Что скажите о провайдере Ростелеком?
Подключить Ростелеком рекомендую, и ничего другого не советую, уже проверено временем что это один из лучших видов связи, интернет скорость отличная, и качество тоже, мы и тв подключили не так давно, в общем все радует.
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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