cossotectsuvwyi95 » 13 фев 2023, 18:14

Тяговая батарея — это тип батареи с высокой долговечностью. Срок службы оценивается примерно в 1500 циклов зарядки. Он также очень устойчив к механическим воздействиям. По этой причине он используется для привода вилочных погрузчиков. Тяговые аккумуляторы могут иметь разную емкость. Это зависит от количества образующих его звеньев. Эти ячейки помещены в металлический бокс, покрытый кислотоупорным материалом, что конкретно обеспечивает безопасность их использования.

Тяговая батарея чаще всего входит в состав гелевой батареи, которая благодаря своей конструкции очень прочная и надежная. Это проверенный временем способ питания электрических устройств, который также ценится за эффективность и надежность. Однако, чтобы тяговые аккумуляторы для погрузчиков отлично выполняли свои функции как можно дольше, за ними стоит ухаживать. Есть несколько правил, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить долгую и безотказную работу аккумулятора. К вопросу его выбора также стоит подойти внимательно, ведь важное значение имеют параметры такого оборудования.

Электрические вилочные погрузчики довольно популярны в настоящее время. Без них склады и иные подобные предприятия в принципе не смогли бы функционировать. Их эффективная работа во множестве зависит от конкретного типа аккумулятора, который стоит правильно подобрать по всем параметрам. Однако технологии самого производства постоянно развиваются, поэтому доступные решения довольно широки. Это, в свою очередь, усложняет выбор. Грамотно подобранная тяговая батарея максимально эффективна и долговечна, а также обеспечивает низкие эксплуатационные расходы погрузчика. Для обеспечения бесперебойной работы также важно оптимизировать процесс зарядки такой батареи. Торговый дом «Елхим Искра» предлагает надежные тяговые аккумуляторы для погрузчиков по доступным ценам. Сделать заказ прямо сейчас Вы можете тут https://elhim-iskra.ru/akkumuljatory-dlja-pogruzchikov/